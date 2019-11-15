В Екатеринбурге закроют движение по улице Красноуральской

11:12 | 15.11.2019

В Екатеринбурге ЕМУП «Водоканал» закрывает транспортное движение на участке улицы Красноуральской от Татищева до Ключевской. Ограничения будут действовать целый месяц с 18 ноября.



Движение будет перекрыто из-за необходимости проведения работ по строительству сетей холодного водоснабжения и водоотведения по улице Красноуральской. После завершения работ элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.



Водителям советуют заранее планировать маршрут, а также обращать внимание на новые знаки и указатели. Объехать закрытый участок можно по улице Заводской или Токарей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»