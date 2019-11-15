В столице Урала запретили левый поворот с Токарей на Ключевскую

10:20 | 15.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге изменили схему движения автотранспорта на одном из самых оживлённых перекрестков. С сегодняшнего дня, 15 ноября, запрещен левый поворот с Токарей на Ключевскую.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, такие изменения решено было ввести ради увеличения пропускной способности улицы Токарей в сторону Крауля, а также увеличить безопасность движения.



Рабочие уже демонтировали светофор со стрелкой налево, а также установили знаки «проезд прямо и направо». Теперь, чтобы выехать на Ключевскую, автомобилистам придётся либо ехать до Крауля и разворачиваться, либо поворачивать на Ключевскую направо, разворачиваться и проезжать перекрёсток прямо.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»