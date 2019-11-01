Новости дня
15:42 | 14.11.2019
Фото: donni-nina.livejournal.com
Новая ветка наземного «метро» появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023
«Мы сейчас проводим работу с руководством СВЖД. У нас вносятся изменения в генеральный план Екатеринбурга, и та ветка, которая пройдет от аэропорта, в новой редакции будет учтена. Я надеюсь, что с железной дорогой договоримся и построим, для на это так называемое наземное метро, самый быстрый способ добраться до места без пробок. Еще нужно решить вопрос по соблюдению ритмичности следования городской электрички»,— пояснил господин Бубнов. По словам вице-мэра, протяженность новой железнодорожной ветки составит 10 км. Разработка проекта завершится к концу 2020 года, а строительство - к 2023 году.
Однако, согласно схеме, которую показал во время доклада на форуме «Города России», представляя проведенный его компанией анализ транспортной ситуации в Екатеринбурге, президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Владимир Косой, «вторая ветка метро» свяжет будущий Новокольцовский район и ж/д вокзал.
«Надо развивать городскую линию железной дороги. Де-факто она возьмет на себя функцию второй линии метро», – сказал он.
© «Вечерние ведомости»
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