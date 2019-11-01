Новая ветка наземного «метро» появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023

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Железнодорожная линия от аэропорта «Кольцово» до деревни Универсиады-2023, которую планируют построить к летним студенческим играм в 2023 году, будет внесена в новую редакцию Генплана Екатеринбурга. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов на форуме «Города России».«Мы сейчас проводим работу с руководством СВЖД. У нас вносятся изменения в генеральный план Екатеринбурга, и та ветка, которая пройдет от аэропорта, в новой редакции будет учтена. Я надеюсь, что с железной дорогой договоримся и построим, для на это так называемое наземное метро, самый быстрый способ добраться до места без пробок. Еще нужно решить вопрос по соблюдению ритмичности следования городской электрички»,— пояснил господин Бубнов. По словам вице-мэра, протяженность новой железнодорожной ветки составит 10 км. Разработка проекта завершится к концу 2020 года, а строительство - к 2023 году.Однако, согласно схеме, которую показал во время доклада на форуме «Города России», представляя проведенный его компанией анализ транспортной ситуации в Екатеринбурге, президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Владимир Косой, «вторая ветка метро» свяжет будущий Новокольцовский район и ж/д вокзал.«Надо развивать городскую линию железной дороги. Де-факто она возьмет на себя функцию второй линии метро», – сказал он.