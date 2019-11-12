В Екатеринбурге назвали новые сроки реализации транспортной реформы

13:53 | 13.11.2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал новые сроки реализации транспортной реформы.



«Основное нужно сделать в 2020-2021 году. Уменьшилось количество частных перевозчиков, муниципалитет начал возить больше. Планируется появление новых маршрутов, избавление от дублирования, покупка нового транспорта. Идет обсуждение концессионного соглашения. Мы покупаем новые составы метро и обновляем этот парк, который есть»,- сообщил Высокинский.



В 2021 году реформу полностью не закончат, поскольку, по словам Александра Высокинского, систему общественного транспорта продолжат совершенствовать.



Отметим, в планах мэрии также есть строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Трамваи будут ходить до ближайшей конечной станции метро «Проспект Космонавтов».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»