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13:00 | 10.11.2019

Фото: Наталья Федорова

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2

Накануне вечером группа Би-2 собрала аншлаг в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Концерт посетили 10 тысяч зрителей.

В этот раз группа подготовила для поклонников не только хиты из альбома «Горизонт событий», но и главные хиты прошлых лет.

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


Не менее удивительным и невероятным оказалось гитарное соло Андрея Звонкова. Техничная партия произвела огромное впечатление на уральского зрителя, который не сдерживал своих бурных эмоций.

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


Еще одним сюрпризом для поклонников стала вторая сцена, расположенная у танцпола. На этой сцене музыканты стали чуточку ближе к фанатам, а зрители испытывали непередаваемое чувство счастья от того, что появилась возможность оказаться на уровне вытянутой руки к любимым артистам. Теперь каждый участник группы был как на ладони и качественное фото с концерта для своих соцсетей можно было сделать самостоятельно.

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


На малой сцене прозвучала песня «Прощай, Берлин», которую коллектив не исполнял в живую уже 10 лет. Со сцены Шура отметил, что не мог не спеть ее в годовщину падения Берлинской стены.

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


Несмотря на огромное количество лет, завершающей стала песня «Полковнику никто не пишет», которую жители Екатеринбурга ждут с нетерпением каждый год. Также как и барабанное соло Бориса Лифшица. Новая партия, исполненная на барабанах, была не менее технична как и всегда, как и всегда поклонники выражали свое восхищение Борисом и заполняли соцсети видео его соло в режиме «онлайн».

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


Любимые песни, особое оформление главной сцены и наличие второй сцены стали настоящим сюрпризом для поклонников группы Би-2. После мероприятия в своем личном аккаунте в Инстаграме Шура признался, что концерт в «Екатеринбург-ЭКСПО» оказался самым сложным в плане акустики. Но технические изъяны концерта, если они и были, остались незамеченными и все прошло на высшем уровне. Фанаты на протяжении всего концерта подпевали Леве и аплодировали каждому музыкальному соло.

Миллион сюрпризов: в Екатеринбурге выступили Би-2


Екатеринбург с нетерпением ждет следующего концерта Би-2, чтобы снова пережить эти волнующие моменты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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