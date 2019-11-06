Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно

20:26 | 6.11.2019

Фото: news-mt.ru

В Свердловской области проводится среди предпринимателей впервые проводится интерактивный опрос в целях оценки уровня «деловой» коррупции. В департаменте информполитики региона уверяют, что участие в социсследовании абсолютно анонимно и конфиденциально.



Опрос проводится с целью оценки уровня коррупции и минимизации предпосылок для ей возникновения. По словам директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева, это улучшит условия ведения бизнеса в регионе.



На прохождение опроса предприниматели потратят не более 15 минут. Следует отметить, что в опросе не могут принимать участие представители бизнеса, осуществляющие экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях, экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах, частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления.



Стоит напомнить, что в начале ноября на Среднем Урале начал работать масштабный антикоррупционный форум. В его рамках в регионе проведут более 700 мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»