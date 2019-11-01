В Екатеринбурге будут судить троих мужчин, похитивших автомобили общей стоимостью более 36 млн рублей

19:25 | 6.11.2019

Фото: newsbel.by

В столице Урала в суд направили обвинительное заключение в отношении трех свердловчан, похитивших автомобили на сумму свыше 36 тысяч рублей. Как рассказали в отделе по надзору за процессуальной деятельностью ГСГ ГУ МВД России, екатеринбуржцы похищали автомобили у лизинговых компаний.



Стоит отметить, что один из обвиняемых действовал через подконтрольную ему организацию ООО «СпецМашСтрой» и начал совершать хищения еще в октябре 2014 года. Вместе с номинальным руководителем организации он прибыл в офис лизинговой компании и директор ООО «СпецМашСтрой» подписала договор лизинга на автомобиль «MAN TGS» стоимостью более 5,3 млн рублей. Чтобы сделка казалась законной, мужчина перевел в качестве первоначального платежа на счет компании аванс в сумму свыше 1,1 млн рублей. Далее мужчина зарегистрировал транспортное средство на свое имя и стал распоряжаться им по своему усмотрению.



Таким же образом мужчина похитил экскаватор «HITACHI» и машину «WIELTON NJ-4». А позже, когда к мужчине присоединились двое знакомых, по той же схеме они похитили 2 автомобиля марки «MERCEDES BENZE200» и 4 автомобиля марки «TOYOTA LANDCRUISER 200».



В итоге мужчин обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»