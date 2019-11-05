В Екатеринбурге приставы решили устроиться на работу к должнику, чтобы арестовать самосвал

10:52 | 6.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы арестовали у уральца самосвал Ford из-за того, что тот не платил налог на транспорт. Чтобы установить местонахождение самосвала, сотруднику УФССП пришлось представиться водителем, желающим работать на должника.



Как рассказали в пресс-службе УФССП, среди большегрузов, находившихся на стоянке, установить, какой именно самосвал принадлежит должнику не удавалось.



«Тогда сотрудники службы пошли на хитрость, позвонив должнику и выразив желание устроиться на работу водителем самосвала. Встреча была назначена на стоянке, чтобы сразу осмотреть транспортное средство, на котором предполагается работать новому водителю. Транспортное средство арестовано, оставлено должнику на хранение без права собственности», - рассказали в пресс-службе.



Стоит отметить, что долг свердловчанина по четырем исполнительным производствам составил более 220 тысяч рублей. Забрать самосвал должник сможет, если полностью выплатит сумму в установленные сроки, иначе машина отправится на торги.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»