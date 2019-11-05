Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

10:52 | 6.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы решили устроиться на работу к должнику, чтобы арестовать самосвал

В Екатеринбурге приставы арестовали у уральца самосвал Ford из-за того, что тот не платил налог на транспорт. Чтобы установить местонахождение самосвала, сотруднику УФССП пришлось представиться водителем, желающим работать на должника.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, среди большегрузов, находившихся на стоянке, установить, какой именно самосвал принадлежит должнику не удавалось.

«Тогда сотрудники службы пошли на хитрость, позвонив должнику и выразив желание устроиться на работу водителем самосвала. Встреча была назначена на стоянке, чтобы сразу осмотреть транспортное средство, на котором предполагается работать новому водителю. Транспортное средство арестовано, оставлено должнику на хранение без права собственности», - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что долг свердловчанина по четырем исполнительным производствам составил более 220 тысяч рублей. Забрать самосвал должник сможет, если полностью выплатит сумму в установленные сроки, иначе машина отправится на торги.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:50 | 6.11.2019
В этнографическом диктанте приняли участие в два раза больше свердловчан, чем в прошлом году

13:47 | 6.11.2019
В пермских микрорайонах Закамск и Новый Крым возобновлена подача воды

13:43 | 6.11.2019
В Перми открылся общественный центр «Островский»

13:37 | 6.11.2019
Жителю Свердловской области вынесли приговор за убийство знакомого

13:18 | 6.11.2019
Власти Екатеринбурга займутся реконструкцией моста через реку Ольховку

13:05 | 6.11.2019
Театр кукол в Екатеринбурге закроется до 2021 года

12:49 | 6.11.2019
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Пекин»

12:36 | 6.11.2019
В День профилактики меланомы свердловчане смогли получить консультацию онкологов

12:16 | 6.11.2019
В Свердловской области бизнесмена заставили демонтировать пирсы на озере

11:50 | 6.11.2019
В Ирбитском районе жители не могут добиться ремонта дороги, которая превратилось в месиво

11:26 | 6.11.2019
Свердловчанину, пытавшемуся убить своего знакомого, назначили 9 лет колонии

11:14 | 6.11.2019
Заброшенная больница в Зелёной Роще в Екатеринбурге стала съёмочной площадкой

11:08 | 6.11.2019
В Екатеринбурге более чем на сутки закроется движение троллейбусов по перекрестку Космонавтов – Челюскинцев

10:52 | 6.11.2019
В Екатеринбурге приставы решили устроиться на работу к должнику, чтобы арестовать самосвал

10:14 | 6.11.2019
Из-за ДТП возле Дворца молодежи в Екатеринбурге образовалась пробка

10:05 | 6.11.2019
В Екатеринбурге детский сад закрыли на дезинфекцию

09:41 | 6.11.2019
Баскетболисты «Урала» проиграли ЦСКА на выездном матче в Москве

09:12 | 6.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП на дублере Сибирского тракта пострадали молодые футболисты

05.11.2019

23:02 | 5.11.2019
В Екатеринбурге преобразится улица Татищева

21:13 | 5.11.2019
Школьники из гимназии №9 Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе сочинений

20:03 | 5.11.2019
В Свердловской области малолетний мальчик утонул в пруду

19:33 | 5.11.2019
В чемпионате Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге примут участие более 500 спортсменов

19:31 | 5.11.2019
Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате мира по армрестлингу

19:25 | 5.11.2019
Административная инспекция выдала подрядчикам около 100 уведомлений об устранении нарушений на тротуарах Перми

19:03 | 5.11.2019
Пермских предпринимателей проконсультируют по вопросу перехода с ЕНВД на другой режим

19:01 | 5.11.2019
В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за незаконного хранения химических веществ

18:37 | 5.11.2019
В администрации Екатеринбурга рассказали о планах к 300-летию города

18:30 | 5.11.2019
Екатеринбург встретит Би-2 уже в эти выходные

17:39 | 5.11.2019
В Екатеринбурге предстал перед судом участник конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»

17:25 | 5.11.2019
В Реже отремонтировали дороги в центре города после вмешательства прокуратуры

17:12 | 5.11.2019
В Екатеринбурге открылось 28 тысяч метров медицинского хай-тека: сдана вторая очередь центра «УГМК-Здоровье»

17:01 | 5.11.2019
Энергетики «Т Плюс» за октябрь подключили к теплосетям три многоэтажки и два социальных объекта в Перми

16:57 | 5.11.2019
Из Свердловского областного онкологического диспансера идут массовые увольнения

16:48 | 5.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на заседание клуба «Каникулы садовода»

16:39 | 5.11.2019
Подрядчик «ФСК ЕЭС» рассчитался с сотрудниками только после вмешательства прокуратуры

16:03 | 5.11.2019
В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенную гостиницу

комментариев: 1





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 