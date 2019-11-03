В администрации Екатеринбурга рассказали о планах к 300-летию города

18:37 | 5.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга рассказали о планах к 300-летию города. Горожане встретят юбилей с новой веткой метро, набережной и скверами, об этом рассказали в горадминистрации.



Программу празднования юбилея и планы по развитию уральской столицы власти обсудили сегодня на заседании Координационного совета по промышленной политике при Главе Екатеринбурга.



Отмечается также, что к юбилею в уральской столице планируется создание центра «Эрмитаж – Урал», театрального центра «Екатеринбургский театр современной хореографии, реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев, строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы. В рамках благоустройства парков и скверов власти собираются обновить набережную реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО, от Малышева до Куйбышева, от Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховка и от Папанина до Челюскинцев).



Также на совещании обсудили развитие промышленности Екатеринбурга до 2030 года. Как рассказал Председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга Александр Воронин, за 2018 год объем отгруженных товаров промышленных предприятий увеличился на 7% и составил примерно 500 млрд рублей. Больше всего товаров отгружают предприятия машиностроительного комплекса. А за последние 18 промышленное производство в столице Урала возросло в 4,5 раза.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»