В столице Урала кинотеатр «Салют» просит помощи

14:28 | 31.10.2019

Фото: eanews.ru

Сегодня утром в Екатеринбурге на здании кинотеатра «Салют» появился плакат с призывом о помощи. Напомним, что кинотеатр собираются закрыть, а здание передать городскому дворцу творчества детей и молодежи.



«Друзья! Кинотеатр Салют собираются закрыть уже в январе… Мы верим, что вместе с вами сможем сохранить его!» – написано на плакате.



Желающие могут помочь, если оставят свою подпись в самом кинотеатре или под петицией в интернете, а также поделятся эти с друзьями. Кроме того, можно опубликовать свою историю, связанную с «Салютом» в соцсетях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»