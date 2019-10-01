В Екатеринбурге автобус №76 будет ездить до остановки «Контрольная»

16:28 | 30.10.2019

В Екатеринбурге продлят автобусный маршрут №76 до остановки «Контрольная». Об этом сообщается в ЕМУП «Гортранс».



Изменения будут действовать уже с 1 ноября. По направлению к «Контрольной» автобусы будут останавливаться на остановках «Циолковского», «Островского», «Новомосковской» и «Отрадной». По дороге на Синие Камни автобусы также будут останавливаться на «Отрадной», «Волгоградской» и «Островского».



Напомним, что ранее конечной маршрута №76 была остановка «Зоолгическая».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»