В Свердловской области товарный поезд сбил двух школьниц

11:32 | 30.10.2019

Фото: trainpix.org

Вчера, 29 октября, в Свердловской области две несовершеннолетние девушки попали под колеса товарного поезда. Обе школьницы погибли.



Как сообщило информагентство ТАСС, в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры рассказали, что школьницы переходили пути в неположенном месте. Одна из девочек умерла на месте, а вторая скончалась в больнице.



По факту случившегося проводит проверку прокуратура.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»