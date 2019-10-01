В Свердловской области упразднят поселок Шихан

17:25 | 29.10.2019

Фото: МК-Урал

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили инициативу по ликвидации поселка Шихан, который расположен в Краснотурьинском городском округе, в первом чтении.



С соответствующим предложением выступила председатель городской думы Краснотурьинска Светлана Бидонько. Она сообщает, что на данный момент в поселке никто не живет, там нет дорог и инфраструктуры. Шихан утратил признаки населенного пункта.



Планируется, что 29 октября будет принято решение об упразднении поселка Шихан во всех трех чтениях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»