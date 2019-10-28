Жители Екатеринбурга решили устроить флешмоб против инвалида

Жители ЖК в Ленинском районе договорились о протестном флешмобе в общедомовом чате.Один из жителей дома имеет группу инвалидности, из-за чего управляющая компания предоставила ему круглосуточный пропуск на парковку внутри двора. Такое решение возмутило жителей дома, и они стали обвинять человека с ограниченными возможностями в сговоре с управляющей компанией.В ходе общения в чате родилось решение провести протестный флешмоб, суть которого заключается в лишении инвалида парковочного места. Жительница Людмила сообщает, что для организации такого флешмоба нужно машин 30, которые займут все парковочные места во дворе.Помимо прочего, Людмила предоставила скриншоты переписки в чате, где жители скандального дома планируют требовать перерасчет охраны двора. Также появяются идеи «прописать «инвалида» в квартиру и парковать машины во дворе».УК жилого комплекса пока никаких комментариев не дает.