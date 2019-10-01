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20:13 | 22.10.2019
Специалисты Минприроды выявили 25 нарушений на заводе в Верхнем Тагиле
Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в ходе проверки установлено, что добыча керамзитовых глин южной части участка Половинка Верхне-Тагильского месторождения ведется в отсутствии локальных очистных сооружений для производственных стоков, что создает угрозу попадания неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.
Также условиями лицензии на добычу глин северной части участка месторождения предусмотрена обязанность предприятия приступить к промышленной добыче не позднее 30 июня 2011 года. Фактически добыча керамзитовых глин северной части участка месторождения не осуществляется, технический проект на отработку месторождения не разработан, что является существенными нарушениями условий лицензий. В связи с этим Министерством рассматривается вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами.
По фактам нарушений в отношении юридического лица начата процедура административных производств, выданы предписания об устранении нарушений.
© «Вечерние ведомости»
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