Девять китайских драконов появились в Екатеринбурге

15:56 | 22.10.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге на бетонных ограждениях парковки ТЦ «Пекин» художники нарисовали девять китайских драконов.



По словам автора, драконы удачно вписались в окружающее пространство и в то же время необычно смотрятся на бетонной стене, их модели предварительно создавались в 3D-графике.



В китайской традиции драконы очень символичны, поскольку они говорят о благополучии, гармонии начал инь и янь, а также служат своего рода оберегами. Девять – любимое число императора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»