Новости дня
14:22 | 18.10.2019
Фото: yandex.ru/images
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида
Ранее СМИ писали о том, что кондуктор трамвая №16 потребовала оплатить провоз коляски, в которой находился ребенок с ограниченными возможностями. При этом, женщина отмечает, что кондуктор оскорбляла мать и самого ребенка.
Сам конфликт начался еще раньше, когда мама подала для оплаты своего проезда «мелкие» деньги, чем вызвала недовольство кондуктора. Отметим, что согласно статье 30 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» монеты Банка России обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей.
Сейчас прокуратура устанавливает, был ли в действительности описанный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению закона «О социальной защите инвалидов» и запрошена необходимая документация в транспортной компании, а руководителя вызовут в прокуратуру для дачи объяснения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:00 | 18.10.2019
СИБУР обеспечил предприятия Прикамья контрактами на 1,35 млрд рублей
15:53 | 18.10.2019
В Екатеринбурге изменилась схема движения транспорта
15:26 | 18.10.2019
В Екатеринбурге энергетики перекрывают проезды между домами на улице Новгородцевой
15:06 | 18.10.2019
Заместитель полпреда Игорь Паньшин в ходе приема рассмотрел обращения жителей Пермского края
15:02 | 18.10.2019
Буддисты согласились освободить гору Качканар в Свердловской области
15:02 | 18.10.2019
Второй авиаперевозчик получил допуск на полеты из Перми в Китай
14:55 | 18.10.2019
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
14:51 | 18.10.2019
До 2025 года РЖД планирует увеличить железнодорожную погрузку продукции предприятий Верхнекамья почти на 60%
14:45 | 18.10.2019
Куйвашев предлагает сделать из района ВИЗ-Правобережный деловой центр Екатеринбурга
14:22 | 18.10.2019
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида
13:26 | 18.10.2019
Первый пятизвездочный отель в Прикамье откроется под брендом Radisson
13:07 | 18.10.2019
В Перми работает уникальный вагон-музей
13:00 | 18.10.2019
В воскресенье пермские футболистки встретятся с краснодарской командой
12:44 | 18.10.2019
В Екатеринбурге на борьбу со снегом направили 505 коммунальщиков
12:15 | 18.10.2019
На Березовском тракте произошло массовое ДТП
11:53 | 18.10.2019
Игорь Комаров провел совещание по реализации нацпроектов в Пермском крае
11:20 | 18.10.2019
ГИБДД призывает свердловчан перестроиться на зимний стиль вождения
11:17 | 18.10.2019
В выходные в Перми будет холодно
10:59 | 18.10.2019
В свердловском поселке нашли пропавшего школьника
10:48 | 18.10.2019
Екатеринбург не успели благоустроить до выпадания снега
10:37 | 18.10.2019
В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании
10:36 | 18.10.2019
В столице Урала собирают подписи в защиту кинотеатра «Салют»
10:18 | 18.10.2019
Из Екатеринбурга до Перми станут ходить «Ласточки»
10:02 | 18.10.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ загорелся трамвай
09:46 | 18.10.2019
Под Екатеринбургом пропал ребёнок
09:38 | 18.10.2019
«Уралкалий» выступил партнером Пермского инженерно-промышленного форума
20:46 | 17.10.2019
В Екатеринбурге покажут спектакль про Аллу Пугачеву
20:20 | 17.10.2019
Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной проведут в СИЗО два месяца
20:14 | 17.10.2019
Алексей Кузьмицкий оценил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и развитие IT-кластера Пермского края
19:55 | 17.10.2019
В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов
19:23 | 17.10.2019
Сильный снег и гололедица: свердловчан предупреждают об ухудшении погоды
18:55 | 17.10.2019
Игорь Володин предложил ввести «пятидневку» в екатеринбургских школах