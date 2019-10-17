Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида

14:22 | 18.10.2019

Фото: yandex.ru/images

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка-инвалида во время проезда в общественном транспорте.



Ранее СМИ писали о том, что кондуктор трамвая №16 потребовала оплатить провоз коляски, в которой находился ребенок с ограниченными возможностями. При этом, женщина отмечает, что кондуктор оскорбляла мать и самого ребенка.



Сам конфликт начался еще раньше, когда мама подала для оплаты своего проезда «мелкие» деньги, чем вызвала недовольство кондуктора. Отметим, что согласно статье 30 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» монеты Банка России обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей.



Сейчас прокуратура устанавливает, был ли в действительности описанный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению закона «О социальной защите инвалидов» и запрошена необходимая документация в транспортной компании, а руководителя вызовут в прокуратуру для дачи объяснения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»