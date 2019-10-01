На семинаре в рамках выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге отметили успехи Свердловской области

18:51 | 16.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге во время всероссийского семинара-совещания губернатор Евгений Куйвашев рассказал о дорожных успехах Свердловской области, об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Высокие результаты Среднего Урала отметил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.



Успехи региона были отмечены во время обсуждения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год». Евгений Куйвашев рассказал о реализации плана по развитию дорожной сети и отметил, что подготовка к большинству мероприятий, таких как Глобальный саммит индустриализации и производства, ЧМ по футболу и ЧМ по боксу начинаются с улучшения дорожной инфраструктуры.



Евгений Дритих в свою очередь подчеркнул, что заинтересованность губернатора, а также сильная управленческая команда позволили области достичь целей, поставленных в рамках проекта.



Добавим, что помимо успехов Свердловской области, на выставке также были обсуждены результаты работы других регионов. Так, с докладами на семинаре выступали главы Пермского края, Вологодской, Мурманской, Белгородской областей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»