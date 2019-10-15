В Екатеринбурге пропала студентка медицинского университета

15:54 | 16.10.2019

Фото: Татьяна Ивонина

О пропаже 19-летней Анны Ивониной сообщили родители. По словам матери, связь с дочерью пропала в ночь на 13 октября, когда они с мужем отдыхали за границей. По возвращении домой, родители написали заявление в полицию.



Татьяна, мать пропавшей девушки, сообщает, что по записям с камер наблюдения в подъезде в инциденте замешан мужчина нерусской национальности. Помимо прочего, из квартиры пропали российский и заграничный паспорта девушки.



На данный момент телефон девушки отключен.

Если вы знаете что-либо об Анне, родители просят связаться с ними по телефонам +7 912 608 00 32 (Татьяна) или +7 912 245 23 63 (Сергей).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»