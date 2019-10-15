По поручению Куйвашева многодетной семье, потерявшей жилье при пожаре, построен дом

11:31 | 16.10.2019

иллюстрация: ОТВ

Для многодетной семьи Аринушкиных по просьбе губернатора Свердловской области построен дом. Семья из села Александровское Красноуфимского района, чей дом сгорел весной текущего года, готовится к переезду.



В результате пожара Аринушкины, где воспитываются две девочки и шесть мальчиков, потеряла не только дом, но и все имущество. Ситуацию тогда под личный контроль взял Евгений Куйвашев. Новый дом построили в том же селе, его площадь больше территории старого – около 80 квадратных метров.



«Сейчас поставили более прочные стены. Дети даже у меня рады тому, что у нас дом сейчас более безопасный, – говорит Светлана Аринушкина. – Конечно, хочется поблагодарить нашего губернатора Евгения Владимировича за то, что он не оставил семью без внимания, помог собрать нужные деньги».



По словам главы МО Красноуфимский округ Олега Ряписова, строители вели усиленную работу по возведению дома, он в 2,5 раза больше сгоревшего.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»