Активистку штаба Навального в Екатеринбурге отпустили после допроса

12:32 | 15.10.2019

Фото: yandex.ru/images

Активистку екатеринбургского штаба Алексея Навального Викторию Райх отпустили после допроса в следственном управлении СКР по Свердловской области.



Как пишет ЕАН, допрос связан с делом о легализации сотрудниками ФБК крупной денежной суммы. На процедуре также присутствовал адвокат Роман Качанов. В ближайшее время, по данным «МБХ медиа«», у Виктории дома пройдут обыски.



Напомним, что сегодня обыски прошли также у публициста Федора Крашенинникова и активистки Полины Грейсман. Оперативные проводятся и в других города России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»