Оглашены предварительные итоги опроса по храму в Октябрьском районе

10:47 | 14.10.2019

Фото: екатеринбург.рф

Подведены предварительные итоги опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины в Октябрьском районе.



За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода в районе проголосовало 5 тысяч 757 жителей, что составляет 58,65 % от общего количества принявших участие в голосовании. Об этом сообщает избирательная комиссия Екатеринбурга



Площадку за Макаровским поддержали 3 тысячи 799 человек, или 38,7 %.



Недействительными признаны 260 опросных листов, что составило 2,65 % от пришедших выразить своё мнение.



К настоящему времени, учитывая предварительные данные по четырём районам Екатеринбурга (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом:



• 59,17 % проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);



• 37,9 % участников опроса проголосовали за участок за Макаровским мостом;



• 2,93 % опросных листов были признаны городской избирательной комиссией недействительными.

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