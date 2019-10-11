Подросток пострадал во время разборок со стрельбой в Екатеринбурге

12:39 | 12.10.2019

Фото: knews.kg

В уральской столице во время разборок со стрельбой пострадал 17-летний подросток, об этом сообщает Е1.RU.



Инцидент случился 9 октября около 23:00 на Старой Сортировке. Как рассказал один из участников событий Павел, в это время он вместе со своей девушкой гулял на улице с собакой. Молодые люди зашли в магазин, возле которого стояла компания из 4-5 человек, а когда пошли домой, один из парней, очевидно пьяный, окликнул Павла. Он начал общаться с ним и требовать деньги, а потом стал угрожать ножом.



С собой у Павла был травматический пистолет (разрешение на оружие у мужчины было), он предупредил парня, что применит пистолет, если тот продолжит угрожать ему ножом. Однако, подросток не просто продолжил угрожать, а попытался выхватить у Павла оружие, произошёл непроизвольный выстрел, пуля попала нападавшему в ногу. Следующая пуля попала в землю. После чего парень убежал.



О том, что пуля попала парню в ногу, Павел узнал только в отделении полиции, как и то, что нападавшему молодому человеку всего 17 лет .



Как рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту ранения несовершеннолетнего по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»