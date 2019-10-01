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18:32 | 11.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Губернатор Свердловской области обратился к екатеринбуржцам накануне опроса о храме

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к екатеринбуржцам в преддверии проведения опроса по выбору месте для строительства храма Святой Екатерины, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Куйвашев отметил, что вопрос о храме не утихает на протяжении целого десятилетия. За это время в городе рассматривались самые разнообразные варианты размещения будущего храма, но итоговое решение будет принято только сейчас.

«При этом я убежден, все вы понимаете, что строительство храма во имя Святой Великомученицы Екатерины — важный шаг к сохранению нашей самоидентичности. Это важный шаг на пути восстановления исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, духовным и культурным символом Свердловской области», - добавил Куйвашев.

Лучшая возможность решить многолетние споры, по мнению губернатора - принять участие в опросе. Власти приняли все меры, чтобы он прошел открыто и честно.

«13 октября с 8.00 утра до 20.00 во всех районах города будут работать специальные пункты, где можно будет отдать голос за одну из предложенных площадок. Призываю вас: придите и скажите свое слово. Давайте выберем место для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины сообща!» - сказал Куйвашев, завершая обращение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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