Губернатор Свердловской области обратился к екатеринбуржцам накануне опроса о храме

18:32 | 11.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к екатеринбуржцам в преддверии проведения опроса по выбору месте для строительства храма Святой Екатерины, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



Куйвашев отметил, что вопрос о храме не утихает на протяжении целого десятилетия. За это время в городе рассматривались самые разнообразные варианты размещения будущего храма, но итоговое решение будет принято только сейчас.



«При этом я убежден, все вы понимаете, что строительство храма во имя Святой Великомученицы Екатерины — важный шаг к сохранению нашей самоидентичности. Это важный шаг на пути восстановления исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, духовным и культурным символом Свердловской области», - добавил Куйвашев.



Лучшая возможность решить многолетние споры, по мнению губернатора - принять участие в опросе. Власти приняли все меры, чтобы он прошел открыто и честно.



«13 октября с 8.00 утра до 20.00 во всех районах города будут работать специальные пункты, где можно будет отдать голос за одну из предложенных площадок. Призываю вас: придите и скажите свое слово. Давайте выберем место для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины сообща!» - сказал Куйвашев, завершая обращение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»