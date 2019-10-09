Новости дня
16:23 | 10.10.2019
В Екатеринбурге пройдет фестиваль современной еврейской культуры
Главной задачей фестиваля является показ значимости развития еврейского общества уральской столицы как части российского общества. Директор екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина рассказала, что фестиваль расширит знания екатеринбуржцев об еврейской культуре и избавит их от стереотипов. Она отметила, что евреи внесли весомый вклад в создание имиджа Урала как опорного края державы.
Фестиваль откроет показ спектакля по пьесе Яэль Ронен «CRAZY (Сумасшедшая)» в постановке Серовского театра драмы имени А.П. Чехова. Спектакль впервые презентут на большую территорию.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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