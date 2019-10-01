В Свердловской области 3 ноября состоится «Ночь искусств»

18:56 | 8.10.2019

Фото: ariom.ru

В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» состоится ряд мероприятий. Они пройдут 3 ноября.



Мероприятия будут проводиться на площадках библиотек, театров и других культурных учреждений. Следует отметить, что акция приурочена к празднованию Дня народного единства. Участники смогут посетить выставки, концерты, лекции и театральные постановки, проходящие под девизом «Искусство объединяет».



Добавим, что большая часть площадок будет работать с 18:00 до 23:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»