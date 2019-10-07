Новости дня
10:01 | 8.10.2019
Фото: Е1.RU
В центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадали две девушки
Автомобиль ехал со стороны улицы Белинского и въехал в бетонное ограждение. На месте работали спасатели и медики. По словам охранников, водитель, возможно, был нетрезв и сказал, что у машины отказали тормоза.
Водителя и двух девушек увезли в 36 больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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