В центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадали две девушки

10:01 | 8.10.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге возле бизнес-центра «Высоцкий» утром Mersedes на скорости влетел в бетонную стену. В ДТП серьезно пострадали две девушки и сам водитель.



Автомобиль ехал со стороны улицы Белинского и въехал в бетонное ограждение. На месте работали спасатели и медики. По словам охранников, водитель, возможно, был нетрезв и сказал, что у машины отказали тормоза.



Водителя и двух девушек увезли в 36 больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»