Новости дня
17:31 | 7.10.2019
Фото: Екатеринбургская епархия
Пункты проведения опроса о храме в Екатеринбурге начали оснащать видеоаппаратурой
По словам руководителя аппарата администрации города Ильи Захарова, изображение будет транслироваться на официальный портал города екатеринбург.рф. Также он уточнил, что возможность установить оборудование будет на всех пунктах, однако при подсчете голосов камер не будет, так как установить камеры в мэрии технически невозможно. Там за порядком будут следить наблюдатели.
Напомним, в опросе имеют право принимать участие лица старше 18 лет с местной пропиской. Он будет проходить 13 октября с 8:00 до 20:00. Стоит отметить, что легитимным опрос будет считаться при явке 1% из общего числа избирателей, то есть – 10857 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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