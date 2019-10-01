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18:25 | 4.10.2019

Фото: kp.ru

Следственный комитет проверит автобус, высадивший екатеринбургского школьника из-за отсутствия документов

В Екатеринбурге Следственный комитет организует доследственную проверку по сообщению о том, что школьника высадили из автобуса из-за отсутствия документов. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, кондуктор высадила 14-летнего ребенка, у которого не было бумаг, подтверждающих право ехать по временному проездному. Школьнику пришлось поздним вечером добираться пешком до дома.

Следователи проверят, нарушил ли кондуктор статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Они опросят очевидцев и исследуют документацию автобусного предприятия, после чего примут процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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