В Екатеринбурге водитель после аварии вышел из машины, поймал попутку и уехал

13:35 | 2.10.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на перекрестке Электриков – Фронтовых Бригад перевернулась Lada. На место аварии приехала скорая помощь и ГИБДД, но водителя машины не нашли.



По некоторым данным, водителя забрал кто-то из знакомых, кто в момент ДТП находился недалеко. По информации ГИБДД, он поймал попутку.



В настоящее время водителя ищут и выясняют, как произошла авария, пострадал ли он в результате ДТП, и был ли он в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, на месте не было ни крови, ни следов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»