В Екатеринбурге суд решает продливать ли арест виновнику страшного ДТП на Малышева

14:48 | 1.10.2019

Фото: znak.com

Сегодня, первого октября, Верх-Исетский районный суд решает продливать ли арест виновнику ДТП, унесшего жизни двух человек.



В эти самые минуты сыщики требуют продлить задержание Владимира Васильева в СИЗО, а защита в противовес просит смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Все представители потерпевших и прокуратура поддерживают ходатайство следствия, а с доводами защиты согласна только мать обвиняемого. По словам матери, их семья за время следствиями подверглась серьезной травле. «Это черный день в судьбе сына и всей нашей семьи», – говорит Васильева.



Напомним, что четвертого августа на перекрестке улиц Малышева-Московская в ужасной аварии погибли водитель такси и пассажир. Обвинения в случившемся предъявили 23-летнему екатеринбуржцу. По данным следствия, он на высокой скорости врезался в машины, стоящие перед светофором. В отношении обвиняемого пока что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»