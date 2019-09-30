В Камышлове 16-летняя девушка из-за невнимательности попала под колеса автомобиля

09:35 | 30.09.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вчера, 29 сентября, в Камышлове 16-летняя девушка по неосторожности оказалась под колесами машины. Она решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте, а приближающийся Hyundai не успел затормозить.



В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что девочка гуляла с подругой и старшим братом. Подруга шла впереди и успела благополучно перейти проезжую часть. Девушка поспешила за ней. Она невнимательно посмотрела по сторонам и кинулась бежать через дорогу. Брат окликнул сестру, но было уже поздно.



В результате ДТП подросток получила травмы разной степени тяжести и в срочном порядке была госпитализирована в больницу.



Госавтоинспекция напоминает пешеходам и водителям неукоснительно соблюдать ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»