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09:35 | 30.09.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Камышлове 16-летняя девушка из-за невнимательности попала под колеса автомобиля

Вчера, 29 сентября, в Камышлове 16-летняя девушка по неосторожности оказалась под колесами машины. Она решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте, а приближающийся Hyundai не успел затормозить.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что девочка гуляла с подругой и старшим братом. Подруга шла впереди и успела благополучно перейти проезжую часть. Девушка поспешила за ней. Она невнимательно посмотрела по сторонам и кинулась бежать через дорогу. Брат окликнул сестру, но было уже поздно.

В результате ДТП подросток получила травмы разной степени тяжести и в срочном порядке была госпитализирована в больницу.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам и водителям неукоснительно соблюдать ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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