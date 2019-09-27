Житель Екатеринбурга проиграл суд «Яндексу»

12:17 | 28.09.2019

goodfon.ru

Екатеринбуржец не смог через суд удалить информацию о себе в Интернете, которая, по его мнению, является недостоверной.



Еще в 2013 году он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу сотрудниками полиции. Материалы об этом появились в средствах массовой информации. Мужчина уверен, что информация из-за неграмотности журналистов, либо по иным причинам, была искажена. Из нее можно было сделать вывод, что он находился под арестом. На сегодняшний день на видеохостинге YouTube находится ролик, с авторами которого Александр не смог связаться, но очень хотел бы его удалить.



Мужчина обратился с заявлением в «Яндекс» с просьбой исключить данную ссылку из поисковой выдачи, утверждая, что вся информация в ролике недостоверна. Однако ответа не получил, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Александр П. обратился с иском в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга к ООО «Яндекс», в котором просил суд обязать «Яндекс» исключить ссылку из поисковой выдачи. При этом истец не представил суду ни одного доказательства, которые бы подтверждали, что видеоролик размещен именно о нем. Также суду не было представлено никаких доказательств, что сведения носят порочащий характер и не соответствуют действительности.



Более того, на операторов поисковых систем не возложена обязанность самостоятельно устанавливать факты достоверности либо недостоверностиинформации, размещенной на сайтах третьих лиц. Поисковый сервис «Яндекс» не осуществляет распространение информации, а предоставляет пользователям услуги поиска информации, размещенной третьими лицами в сети Интернет.



При таких обстоятельствах, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении исковых требований отказал. Александр П. не согласился с таким решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу Александра П. без удовлетворения.

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