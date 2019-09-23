В Екатеринбурге появится новая мусороперегрузочная станция

15:35 | 23.09.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге рядом с Широкореченским полигоном появится мусороперегрузочная станция. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».



На предприятии рассказали, что полигон закрыли по решению мэрии Екатеринбурга в 2015 году. Объект планируют использовать как мусороперегрузочную станцию для сокращения транспортного потока на действующий полигон «Северный».



В «Спецавтобазе» пообещали, что отходы на станции долго задерживаться не будут, так как производственный цикл занимает в общей сложности несколько часов, а также не несёт негативных последствий окружающей среде.



Напомним, что на данный момент все отходы уральской столицы свозятся на полигон «Северный».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»