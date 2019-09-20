«Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге заключительный матч второй домашней серии

11:25 | 21.09.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в 16:30 встретится с московским «Спартаком». Этот матч для уральцев станет заключительным во второй домашней серии.



Всего команды провели 20 совместных игр, 11 из которых остались за московичами. В предыдущем сезоне клубы встретились четыре раза – «Автомобилист» выиграл трижды.



В общей турнирной таблице Чемпионата КХЛ уральцы занимают вторую строчку – на первую поднялся «Витязь», который уже успел провести девять встреч (девятой для «Автомобилиста» станет игра со «Спартаком»). Москвичи занимают 16-ю строчку.



Напомним, после сегодняшней встречи «Автомобилист» начнёт выездную серию и отправится по маршруту – Подольск («Витязь»), Москва («Спартак»), Хельсинки («Йокерит»).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»