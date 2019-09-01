В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о получении взятки в 14 миллионов бывшим судьей

16:07 | 19.09.2019

Фото: пресс-служба Свердловского облсуда

В Свердловской областном суде началось рассмотрение уголовного дела по ст.30 ч.3 УК РФ, ст.290 ч.6 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина.



Как сообщает пресс-служба облсуда, сегодня, 19 сентября, ему было озвучено обвинительное заключение.







Как полагает следствие, Гаврюшин пытался получить взятку в размере 14 млн. рублей за принятие судебного решения в пользу истца АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО».



Посредником в получении взятки выступил его сын - Андрей Гаврюшин. Приговором Кировского районного суда Свердловской области Гаврюшин-младший уже осужден за покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



Судебное следствие по делу Олега Гаврюшина продолжится 26 сентября с допроса свидетелей по делу.

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