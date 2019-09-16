Новости дня
10:42 | 17.09.2019
Фото: airlines-inform.ru
В самолётах авиакомпании «Россия» будут транслировать постановки уральских театров
Пассажирам доступны спектакли «Вишнёвый сад» («Коляда-Театр») и «Шпаликов» (театр «Ельцин Центра»).
Кроме того, посмотреть можно будет «Море и сосны» (2018, Театральный центр им. Вс. Мейерхольда), «Печальный анекдот» (2018, театральный центр «Вишнёвый сад»), «Пер Гюнт» (2018, Самарский театр юного зрителя "СамАрт"), «Зимняя сказка» (2015, Краснодарский муниципальный молодёжный театр), «Жестокие игры» (2016, Российский государственный академический театр драмы им. Фёдора Волкова), «Пустота» (2016, Тверской театр юного зрителя), «Морское путешествие 1933 года» (2016, театр им. Моссовета) и «Джентльменъ» (2016, московский театр «Современник»).
Проект направлен на то, чтобы напомнить авиапассажирам, что театр – один из старейших видов зрелищных искусств. К тому же, список спектаклей будет меняться, поэтому во время каждого перелёта пассажиры смогут открывать для себя что-то новое.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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