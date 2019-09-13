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15:59 | 14.09.2019

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

На Урале возбудили уголовное дело после пожара, где погибли дети

По факту пожара, который сегодня утром произошёл в свердловском посёлке Нейво-Рудянке и унёс жизни двух девочек, возбуждено уголовное дело.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции, а также следственно-оперативная группа в составе сотрудников городского отдела и следователя-криминалиста регионального Следственного комитета. Кроме того, на место выезжал лично начальник территориального ОВД полковник Эдуард Губер, а также сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. Следователи допрашивают свидетелей. Назначается комплекс необходимых экспертиз.

На Урале возбудили уголовное дело после пожара, где погибли дети


Есть версии, что причиной произошедшего могла стать неисправность бытового обогревателя или нарушение правил техники безопасности при обращении с нагревательными приборами. Однако точная причина трагедии будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Напомним, утром на улице Молодцова в квартире на первом этаже загорелись вещи. Спасатели вынесли из задымлённого помещения двух девочек 2016 и 2017 годов рождения. Дети получили отравление продуктами горения и скончались. Их маму госпитализировали в центральную городскую больницу Кировграда.

Стало известно, что отец семьи в это время находился на работе – он трудится вахтовым методом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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