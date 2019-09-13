Погибли две девочки, их мама в больнице: в Свердловской области загорелась квартира

Сегодня утром в Свердловской области в посёлке Нейво-Рудянка произошёл пожар в жилом доме на улице Молодцова. В квартире на первом этаже загорелись вещи.Из задымлённого помещения спасатели вынесли двух девочек 2016 и 2017 годов рождения. Дети получили отравление продуктами горения и скончались. Их маму госпитализировали в центральную городскую больницу Кировграда.Из дома эвакуировались шесть человек, в числе которых оказалось двое детей. На месте происшествия работали пять человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Пожар удалось потушить в течение пяти минут.Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели. О состоянии здоровья женщины не сообщается.