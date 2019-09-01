Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:54 | 13.09.2019

В Екатеринбурге изменят схему движения общественного транспорта на Эльмаше. Публикуем новые маршруты

В Екатеринбурге на Эльмаше с 16 сентября из-за проведения работ по демонтажу подземного перехода на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков изменится схема движения автобусов. В пресс-службе мэрии сообщили, что изменения будут действовать до 15 октября.

Так как трамвайное и троллейбусное сообщение на участке от Пединститута до конечных остановок «Эльмаш», «Фрезеровщиков» и «Таганская» изменилось, было принято решение ввести дополнительные рейсы автобуса № 56 между остановками «УЗТМ» и «Таганская». Маршрут автобуса будет проходить через улицы Таганская, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых Бригад, проспект Космонавтов, Машиностроителей в оба направления со всеми действующими остановками.

Отметим, что остановка «Краснофлотцев» при движении в направлении к УЗТМ будет перенесена на улицу Краснофлотцев после перекрестка с улицей Старых Большевиков.

Кроме того, с 16 сентября по 15 октября будут действовать следующие изменения:

- автобусы маршрута № 059 в оба направления будут направлены по улицам Корепина – Стачек.
- автобусы маршрута № 09 в направлении к остановке «Заречный» будут направлены по улице Шефской, в обратном направлении – по улицам Краснофлотцев – Старых Большевиков – Корепина – Шефской.
- автобусы маршрутов № 033 и № 060 в направлении к УрФУ и КОРу будут направлены по улицам Корепина – Шефской, в обратном направлении – по улицам Шефской – Краснофлотцев.

Напомним, что в связи с проведением ремонтных работ изменилась также схема движения трамваев и троллейбусов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:45 | 13.09.2019
В Курганской области пускают с молотка санаторий «Лесники»

18:29 | 13.09.2019
В Свердловской области определили лучших водителей автобусов

18:15 | 13.09.2019
Пермь получит около 1,3 млрд рублей в виде дотации в связи с отменой ЕНВД

18:10 | 13.09.2019
Екатеринбургский школьник вошел в сотню сильнейших спортсменов по итогам чемпионата мира Laser-Run

18:09 | 13.09.2019
В Перми откроются первые длительные курсы для юных айтишников

17:54 | 13.09.2019
В Екатеринбурге изменят схему движения общественного транспорта на Эльмаше. Публикуем новые маршруты

17:49 | 13.09.2019
Пермских школьников приглашают на квест по истории Мотовилихи

17:43 | 13.09.2019
Пермский край принял участие в подготовке к Совету при полпреде президента РФ в ПФО по туризму

17:36 | 13.09.2019
Приехали издалека и вынуждены ночевать на улице: в Екатеринбурге студенты из Китая провели ночь под дверьми УрФУ

17:35 | 13.09.2019
В Пермском крае на 3,3% снизилась смертность от онкозаболеваний

17:01 | 13.09.2019
В Зауралье слетел с дороги и перевернулся КамАЗ: пострадал водитель

16:57 | 13.09.2019
На любой выбор: в Нижнем Тагиле обнаружили 11 тонн «паленого» алкоголя

16:50 | 13.09.2019
Курганские правозащитники пытаются оспорить присвоение экс-губернатору Олегу Богомолову звания почетного гражданина

16:32 | 13.09.2019
В Перми началась укладка трамвайных путей на перекрестке Революции и Газеты «Звезда»

16:25 | 13.09.2019
В Екатеринбурге около ТЦ «Дирижабль» Hyundai столкнулся с мотоциклом

16:01 | 13.09.2019
«Пишите ваши мысли в комментариях»: Куйвашев предложил установить памятник Демидову около екатеринбургского аэропорта

15:39 | 13.09.2019
В Кургане проведут инвентаризацию всех зеленых насаждений почти за 2 млн рублей

15:31 | 13.09.2019
Дальше — хуже: в Екатеринбурге на сцене ТЮЗа была показана сцена изнасилования

15:12 | 13.09.2019
Для жителей села Орда создадут новый парк на берегу реки

14:56 | 13.09.2019
Хватит спать, садись на велик: в эту субботу в Екатеринбурге пройдет День здоровья

14:45 | 13.09.2019
В Екатеринбурге дан старт «Евроазиатскому чемпионату по снайпингу-2019»

14:29 | 13.09.2019
В Екатеринбурге на выходные закрывается Макаровский мост

14:09 | 13.09.2019
В Екатеринбурге стадионы, подготовленные для ЧМ по футболу-2018, адаптируют к школьникам

14:02 | 13.09.2019
В Перми пройдет «ВелоДень»

13:58 | 13.09.2019
Изменения в налогообложении Пермского края позволят ограничить нагрузку на бизнес

13:56 | 13.09.2019
Бухгалтерша курганского ТСЖ с воровским прошлым получила срок за хищение

13:42 | 13.09.2019
В Кургане таксист насмерть сбил девушку пешеходном переходе

13:31 | 13.09.2019
Фондовые рынки: доступность для широкой аудитории

13:30 | 13.09.2019
В Свердловской области мужчина погиб от самопроизвольного выстрела из ружья

13:03 | 13.09.2019
В Серове мужчину задержали сотрудники ГАИ за просьбу переставить автомобиль

12:42 | 13.09.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на творческий вечер поэта

12:38 | 13.09.2019
Энергетики на полтора месяца закроют проезд по улице Сад имени Павлика Морозова в Екатеринбурге

12:16 | 13.09.2019
В Свердловской области пропал 70-летний мужчина

12:05 | 13.09.2019
Максим Решетников: Принципы повышения производительности труда нужно применять и в других сферах

11:55 | 13.09.2019
В выходные в Перми похолодает

11:44 | 13.09.2019
Подготовка к началу отопительного сезона в Екатеринбурге – на особом контроле


 




Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 