В Екатеринбурге изменят схему движения общественного транспорта на Эльмаше. Публикуем новые маршруты

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17:54 | 13.09.2019
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Так как трамвайное и троллейбусное сообщение на участке от Пединститута до конечных остановок «Эльмаш», «Фрезеровщиков» и «Таганская» изменилось, было принято решение ввести дополнительные рейсы автобуса № 56 между остановками «УЗТМ» и «Таганская». Маршрут автобуса будет проходить через улицы Таганская, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых Бригад, проспект Космонавтов, Машиностроителей в оба направления со всеми действующими остановками.
Отметим, что остановка «Краснофлотцев» при движении в направлении к УЗТМ будет перенесена на улицу Краснофлотцев после перекрестка с улицей Старых Большевиков.
Кроме того, с 16 сентября по 15 октября будут действовать следующие изменения:
- автобусы маршрута № 059 в оба направления будут направлены по улицам Корепина – Стачек.
- автобусы маршрута № 09 в направлении к остановке «Заречный» будут направлены по улице Шефской, в обратном направлении – по улицам Краснофлотцев – Старых Большевиков – Корепина – Шефской.
- автобусы маршрутов № 033 и № 060 в направлении к УрФУ и КОРу будут направлены по улицам Корепина – Шефской, в обратном направлении – по улицам Шефской – Краснофлотцев.
Напомним, что в связи с проведением ремонтных работ изменилась также схема движения трамваев и троллейбусов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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