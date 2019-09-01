В Свердловской области более 50 тысяч выпускников поступили в техникумы, колледжи и вузы

19:09 | 12.09.2019

Фото: onlineur.ru

Более 50 тысяч абитуриентов в Свердловской области в этом году зачислены в техникумы, колледжи и вузы. В департаменте информполитики региона рассказали, что 20,5 тысяч из них поступили на бюджет.



В вузы региона было принято более 32 тысяч студентов. Отмечается, что в этом году увеличилось количество абитуриентов, являющихся победителями различных олимпиад и проектов. Так, например, 37 абитуриентов, победивших в олимпиаде «Я – профессионал», поступили в Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.



Также в департаменте информполитики рассказали, что сейчас в число востребованных направлений обучения входят специальности, связанные с IT-технологиями и сферой строительства, а также изучением иностранных языков.



Добавим, что в этом году в Свердловской области школу окончили более 18 тысяч одиннадцатиклассников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»