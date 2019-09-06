В Екатеринбурге выберут лучшего парильщика

10:42 | 8.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице определят лучшего парильщика. Как рассказали в администрации города Екатеринбурга, традиционный открытый чемпионат по банному мастерству пройдёт с 25 по 28 сентября.



Отмечается, что этот турнир будет полуфиналом чемпионата России по банному мастерству «Парильщик года – 2019». В соревнованиях примут участие парильщики бань Екатеринбурга, Свердловской области и других городов России.



На соревнованиях встретятся как банщики и парильщики, так и представители банной индустрии, компаний-производителей бань, банных аксессуаров и атрибутики, банных объединений и сообществ. Цель чемпионата - поддержание положительного имиджа бани как национальной культуры.



Чемпионат состоится в банном комплексе «Три богатыря».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»