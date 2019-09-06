Ночью на Урале горели три бани

09:15 | 8.09.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области ночью горели три частных бани.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, первое сообщение о пожаре поступило в 03:04 ночи из села Шадринка. На борьбу с пламенем, которое охватило 9 квадратных метров, выезжали 2 единицы техники и 4 человека личного состава. Горение ликвидировали в 03:15.



Сообщение о пожаре в Нижнем Тагиле поступило в 04:50. В тушении пожара в загоревшейся бани на площади 25 квадратных метров задействовали 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Огонь был потушен в 06:04.



Следующий пожар произошел ранним утром, в 05:54. На этот раз загорелась баня в Каменске-Уральском. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. В 06:04 пожар был потушен.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»