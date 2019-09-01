В Нижнем Тагиле суд назначил штраф детсаду, в котором ребенок травмировал ногу на физкультуре

19:05 | 3.09.2019

Фото: rabochy-put.ru

В Нижнем Тагиле проверили детский сад, где ребенок травмировал ногу на физкультуре. За причинение тяжкого вреда здоровью учреждение выплатит матери мальчика компенсацию в размере 100 тысяч рублей, об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.



Речь идёт о МАДОУ Детский сад «Детство». Во время проверки было установлено, что ребёнок на учебном занятии выполнял «прыжок на месте на двух ногах». При приземлении мальчик упал на левый бок и получил закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением. Причём «скорую» сотрудники детсада вызвали только спустя более чем 2,5 часа после случившегося. Пострадавшему ребёнку пришлось сделать операцию.



С целью компенсации морального вреда суд постановил выплатить матери ребенка 100 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»