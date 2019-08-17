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23:09 | 18.08.2019

На трассе под Артемовском произошло ДТП с двумя погибшими

Вечером 18 августа на 5 км автодороги Реж – Артемовский произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.

По предварительным данным, неустановленный водитель автомашины «Лада Калина» при движении со стороны Режа в направлении Артемовского не справился с управлением, допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

На трассе под Артемовском произошло ДТП с двумя погибшими


В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции ведется работа по установлению личностей погибших, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба свердловского УГИБДД.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

© «Вечерние ведомости»

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