Пару из Екатеринбурга признали «Золотой семьёй» года в России

16:24 | 18.08.2019

Фото: depositphotos.com

Владимира и Людмилу Гордеевых признали «Золотой семьёй» на Всероссийском конкурсе «Семья года».



Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, на номинацию «Золотой семьи» в конкурсе претендовали 55 пар.



Конкурс состоял из спортивного, творческого, вокального, танцевального, поэтического, декоративно-прикладного и интеллектуального этапов. Супруги, победившие в номинации «Золотая семья» вместе уже 54 года. Людмила и Владимир познакомились ещё в школе.



Отметим, что из Свердловской области на конкурс приезжали 5 супружеских пар.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»