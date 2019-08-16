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17:43 | 17.08.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Пилот A321 нанёс первый удар по мячу на матче «Урал»- «Крылья советов»

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, нанёс первый удар по мячу в матче «Урал» - «Крылья советов», проходящем на «Екатеринбург Арене».

До начала матча Дамира Юсупова за подвиг лично поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев. Далее гости поприветствовали весь экипаж самолёта: командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Дмитрия Гончаренко, Надежду Вершинину, Алию Слякаеву и Яну Ягодину, экипаж сделал совместные фотографии с футболистами. После этого Дамир Юсупов дал старт игре уральских футболистов с "Крыльями" первым ударом по мячу.

Следует отметить, что во время церемонии открытия матча сообщили, что Дамир Юсупов дважды руководил экипажем самолёта, на котором летали футболисты "Урала". Пилотам и бортпроводникам самолета стоя аплодировали 20 тысяч человек.

Пилот A321 нанёс первый удар по мячу на матче «Урал»- «Крылья советов»

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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