Пилот A321 нанёс первый удар по мячу на матче «Урал»- «Крылья советов»

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, нанёс первый удар по мячу в матче «Урал» - «Крылья советов», проходящем на «Екатеринбург Арене».До начала матча Дамира Юсупова за подвиг лично поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев. Далее гости поприветствовали весь экипаж самолёта: командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Дмитрия Гончаренко, Надежду Вершинину, Алию Слякаеву и Яну Ягодину, экипаж сделал совместные фотографии с футболистами. После этого Дамир Юсупов дал старт игре уральских футболистов с "Крыльями" первым ударом по мячу.Следует отметить, что во время церемонии открытия матча сообщили, что Дамир Юсупов дважды руководил экипажем самолёта, на котором летали футболисты "Урала". Пилотам и бортпроводникам самолета стоя аплодировали 20 тысяч человек.