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19:54 | 15.08.2019
Фото: Е1.RU
Теперь всё не так просто: в Екатеринбурге вдоль Базового переулка поставят забор
До появления ограждения некоторые водители заезжали на тротуар, благодаря чему могли быстро объехать огромные пробки. Других автолюбителей это не устраивало, из-за чего появлялись конфликты.
Напомним, в мае 2018 года парни на BMW, объезжая пробку по тротуару, избили велосипедиста и раздавили велосипед. А в прошлом месяце человек на Infinity на обочине несколько раз попытался сбить мужчину с годовалым ребёнком.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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