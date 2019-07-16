Человек на Infinity несколько раз попытался сбить мужчину с годовалым ребёнком под Екатеринбургом

Накануне днём на железнодорожном переезде у станции Марамзино, что на полпути между Екатеринбургом и Каменском-Уральским, дебошир на элитном кроссовере Infinity несколько раз попытался наехать на мужчину с годовалой дочкой на руках. Инцидент произошёл во время большой пробки, которая образовалась на переезде.Автомобиль Infinity решил объехать скопление машин по обочине. В этот момент из одного автомобиля вышел мужчина с детьми – он решил прогуляться, потому что в салоне машины стало душно. Увидев нарушителя, мужчина, взяв годовалую дочку на руки, встал на обочине и вежливо попросил водителя обратно вернуться в ряд. В ответ на это водитель начал наезжать на мужчину с девочкой, чтобы освободить себе путь.Автолюбители начали ругаться между собой. Мужчина, посадив ребёнка в свой автомобиль, вернулся на обочину, после чего Infinity постарался сильнее наехать на него, разогнался, пересек сплошную и уехал в сторону Каменска-Уральского.«У меня в машине трое детей маленьких, жарко. Мы вышли с детьми погулять, пока поезда едут. На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд. Он такой «нет». Я не пустил его. Он на меня с дочкой на руках наехал. Поддавливал», — рассказал мужчина, не пустивший автохама на Infinity , порталу E1.ru.Всё произошедшее засняла на камеру телефона пассажирка одного из стоящих в пробке автомобилей.Судя по номерам, автохам приехал из Челябинской области.