Ушел в лес и не вернулся: в поселке Ледянка ищут пропавшего мужчину

18:00 | 15.08.2019

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области в поселке Ледянка пропал 52-х летний мужчина. 14 августа он ушел в лес и не вернулся.



Мужчину можно опознать по следующим приметам: рост 175 см, плотного телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Особая примета шрам над верхней губой.



На момент пропажи был одет в зеленую камуфляжную ветровку, зеленую камуфляжную футболку, серо-коричневые брюки, резиновые сапоги болотного цвета. С собой большое белое пластиковое ведро, репеллент.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Анатольевича, огромная просьба звонить инфоргу Анастасии по тел.: +7-982-457-89-64

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»